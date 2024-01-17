США нанесли удар по Йемену

Американские силы нанесли удар по территории Йемена, контролируемой мятежным движением хуситов "Ансар Аллах", для уничтожения противокорабельных баллистических ракет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источников из числа должностных лиц США, целью атаки были четыре противокорабельные ракеты. В Пентагоне ТАСС пока не подтвердили эту информацию.

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