Глава МИД Японии находится с визитом в Турции

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава находится с визитом в Турции.

Как передает Day.Az, в рамках визита состоялась встреча главы МИД Японии с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во встрече также принял участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Ожидается, что министры иностранных дел двух стран выступят с заявлениями для СМИ.

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