https://news.day.az/world/1630008.html Глава МИД Японии находится с визитом в Турции
Глава МИД Японии находится с визитом в Турции
Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава находится с визитом в Турции.
Как передает Day.Az, в рамках визита состоялась встреча главы МИД Японии с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Во встрече также принял участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Ожидается, что министры иностранных дел двух стран выступят с заявлениями для СМИ.
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