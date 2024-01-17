https://news.day.az/world/1630014.html Гутерриш беспокоится об эскалации на Ближнем Востоке
Гутерриш беспокоится об эскалации на Ближнем Востоке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что чем дольше идет конфликт в секторе Газа, тем выше вероятность эскалации ситуации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Чем дольше продолжается конфликт в Газе, тем выше риск эскалации и просчета. Мы не можем увидеть в Ливане то, что мы видим в Газе. И мы не можем допустить, чтобы то, что происходит в Газе, продолжалось", - написал во вторник Гутерриш на странице в X (ранее Twitter).
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