Абдоллахиан встретился с временным премьером Пакистана

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился во время экономического форума в Давосе с временным премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в официальном Telegram-канале МИД исламской республики.

В иранском ведомстве рассказали, что министр передал премьеру Пакистана приветствие президента и назвал отношения двух стран глубокими и историческими. Он также заявил о готовности Тегерана максимально их расширять. При этом обсуждали ли собеседники удар Ирана по Пакистану, в МИД не рассказали.

Хосейн Амир Абдоллахиан также заявил, что сотрудничество должно охватывать различные сферы, в том числе экономику, торговлю и энергетику. Он напомнил о необходимости усовершенствовать пограничную безопасность и борьбу с наркотиками, особенно в районах на границе с Афганистаном.

Глава иранского МИД призвал власти Пакистана сделать необходимые шаги, чтобы эффективнее бороться с терроризмом и противостоять экстремистским группам.

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