https://news.day.az/world/1630050.html В Кыргызстане разбился военный вертолет Ми-8
В Кыргызстане разбился военный вертолет Ми-8
Военный вертолет Ми-8 упал в Бишкеке, погиб один человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на кыргызские СМИ, в 10:55 по местному времени на авиабазе Фрунзе-1 упал военный вертолет Ми-8.
По предварительным данным, погиб один человек, еще семеро пострадали. Полет был учебно-тренировочным.
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