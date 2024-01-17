Пакистан осудил нарушение Ираном воздушного пространства

Министерство иностранных дел Пакистана осудило нарушение Ираном пакистанского воздушного пространства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении указано, что большую озабоченность вызывает тот факт, что этот удар был произведен несмотря на существование между странами нескольких каналов коммуникации.

В МИД подчеркнули, что Пакистан всегда называл терроризм общей угрозой для всех стран региона и требует скоординированных действий. В документе сказано, что такие односторонние действия не соответствуют добрососедским отношениям и могут значительно подорвать двустороннее доверие.

16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по главной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Это первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана.

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