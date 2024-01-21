Президент Эквадора заявил, что с радостью примет оружие от США

Президент Эквадора Даниэль Нобоа выразил готовность к сотрудничеству с Соединенными Штатами по поставкам оружия и разведывательных данных. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом Нобоа написал на свое странице в соцсети X.

"Мы нуждаемся в международном сотрудничестве. Я бы с радостью принял сотрудничество со стороны США. Нам нужно оборудование, оружие, разведданные", - написал эквадорский лидер.

По словам Нобоа, торговля наркотиками и терроризм - глобальные проблемы, которые выходят за пределы границ Эквадора.

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