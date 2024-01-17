Нетаньяху назвал сроки операции против ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с палестинским радикальным движением ХАМАС продлится до 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сказал в ходе совещания с руководителями местных администраций приграничных районов страны, передает The Times of Israel.

Политик также согласился пересмотреть структуру министерства обороны Израиля, которая в том числе оказывает финансовую помощь эвакуированным жителям приграничных районов.

Главы местных администраций сообщили премьеру, что большинство этих людей не хотят возвращаться в свои дома из-за непрекращающихся ракетных обстрелов из сектора Газа. Они просят отложить их возвращение в приграничные районы до лета или начала нового учебного года, а пока оплатить их пребывание во временном жилье, говорится в статье.

Отмечается, что Нетаньяху одобрил эту просьбу и поручил должностным лицам разработать соответствующие документы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

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