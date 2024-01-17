Армия Израиля ликвидировала одного из руководителей контрразведки ХАМАС

В ходе совместной операции ВВС ЦАХАЛ и ШАБАК был ликвидирован Билаль Нуфаль, отвечавший в руководстве ХАМАС за контрразведку на юге сектора Газы.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ, военнослужащие обнаружили три десятиствольные пусковые установки, которые были использованы 16 января террористами для обстрела Нетивота. Ракетный комплекс уничтожен.

В Хан-Юнисе военнослужащие выявили троих боевиков и направили на них вертолет, уничтоживший террористов.

На окраине района Шейх-Аджалин в центре сектора Газы бойцы 179-й бригады выявили двух боевиков, которые были ликвидированы ударом с воздуха. На месте ликвидации боевиков позже было найдено оружие.

Минувшей ночью военно-морские силы атаковали ряд оперативных объектов террористической организации ХАМАС в секторе Газы.

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