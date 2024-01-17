Ирак заявил о готовности ответить на атаки извне

Вооруженные силы Ирака готовы ответить на атаки извне. Об этом заявил министр обороны арабской республики Табит Мухаммед Саид аль-Аббаси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Наши силы готовы ответить на внешние атаки", - отметил он в интервью телеканалу Al Hadath. В то же время глава Минобороны Ирака указал на слабость в противовоздушной обороне страны.

По его словам, иранские военные предотвратили несколько атак на Иракский Курдистан (автономный регион на севере страны). Аль-Аббаси не уточнил, кто именно намеревался совершить эти нападения.

В ночь на 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) атаковал баллистическими ракетами несколько объектов в Эрбиле - административном центре Иракского Курдистана. Согласно заявлению элитных частей ВС Ирана, они нанесли удары по "нескольким объектам террористов в Эрбиле в ответ на недавние террористические акты" в республике. Указывается также, что в результате удара "был уничтожен главный шпионский штаб [израильской службы разведки] "Моссад" в Иракском Курдистане".

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