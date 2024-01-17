https://news.day.az/world/1630152.html Турецкая армия нейтрализовала четырех террористов в Сирии
Турецкая армия нейтрализовала четырех террористов в Сирии
Вооруженные силы Турции предотвратили попытку атаки террористов в районе проведения операции "Щит Евфрата" на севере Сирии.
Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az.
В ходе операции нейтрализованы 4 террориста РКК/YPG.
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