Турецкая армия нейтрализовала четырех террористов в Сирии

Вооруженные силы Турции предотвратили попытку атаки террористов в районе проведения операции "Щит Евфрата" на севере Сирии.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az.

В ходе операции нейтрализованы 4 террориста РКК/YPG.

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