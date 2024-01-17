Сильный пожар на заводе в России

На Шахтинском полиэфирном заводе в РФ произошел пожар.

Как передает Day.Az, информацию распространил МЧС РФ.

В результате пожара девять человек пострадали. По данным источников, 3 человека получили ожоги, у одного диагностирована контузия, остальные получили переломы и раны.

Площадь пожара локализовали на 360 квадратных метрах. На месте работают сотрудники МЧС.

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