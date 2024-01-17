https://news.day.az/world/1630153.html Сильный пожар на заводе в России - есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО
Сильный пожар на заводе в России - есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО
На Шахтинском полиэфирном заводе в РФ произошел пожар.
Как передает Day.Az, информацию распространил МЧС РФ.
В результате пожара девять человек пострадали. По данным источников, 3 человека получили ожоги, у одного диагностирована контузия, остальные получили переломы и раны.
Площадь пожара локализовали на 360 квадратных метрах. На месте работают сотрудники МЧС.
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