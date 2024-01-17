В НАТО призвали быть готовыми к боевым действиям из-за роста напряженности

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал к трансформации боеспособности Североатлантического альянса на фоне роста мировой напряженности. Открывая двухдневное совещание в Брюсселе он заявил, что организации следует готовиться к эпохе, "когда может произойти все что угодно", и "когда следует ждать неожиданностей", передает "Европейская правда", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Для того, чтобы быть полностью эффективными и в будущем, нам нужна трансформация сил и средств НАТО...", - заявил Бауэр.

По его словам, в военном плане следует еще многое сделать, чтобы добиться того, что хочет альянс от коллективной обороны. Он подчеркнул, что в этом вопросе ключевым фактором станет сотрудничество между государственным и частным сектором экономики.

"Чтобы укрепить нашу коллективную защиту и одновременно поддержать Украину в ее экзистенциальной борьбе, нам нужен общественный подход", - сказал Бауэр.

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