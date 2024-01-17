В Европе придумали план на случай возвращение Трампа в Белый дом

Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли заявила, что Европейскому союзу (ЕС) для достижения независимости в оборонной сфере необходимо более тесное сотрудничество на случай, если Дональд Трамп станет президентом США и "бросит Европу". Такую точку зрения она высказала в интервью медиагруппе Funke, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, если Трамп "бросит Европу", то ЕС должен быть в состоянии действовать самостоятельно.

Барли подчеркнула, что первый срок Дональда Трампа продемонстрировал Европе, что она должна быть стратегически независимой. Евросоюзу необходимо теснее сотрудничать в военной сфере, считает она.

"Уже сейчас целью должно быть увеличение совместных закупок и производства военных товаров ", - заявила Барли.

В случае возвращения Трампа в Белый дом ЕС должен быть в состоянии обеспечивать безопасность самостоятельно, констатировала зампред Европарламента.

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