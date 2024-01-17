Пакистан отозвал своего посла из Ирана

МИД Пакистана отозвал посла из Ирана в ответ на ракетные удары по пакистанской провинции Белуджистан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Reuters.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что удар по Пакистану является "незаконным и неприемлемым актом", в связи с чем Исламабад оставляет за собой право на ответ.

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