https://news.day.az/world/1630184.html Пакистан отозвал своего посла из Ирана
Пакистан отозвал своего посла из Ирана
МИД Пакистана отозвал посла из Ирана в ответ на ракетные удары по пакистанской провинции Белуджистан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Reuters.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что удар по Пакистану является "незаконным и неприемлемым актом", в связи с чем Исламабад оставляет за собой право на ответ.
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