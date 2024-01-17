В НАТО призвали к военной трансформации альянса

Североатлантический альянс на фоне продолжающегося украинского конфликта должен претерпеть полную военную трансформацию. С таким призывом выступил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его цитирует издание The Independent.

"Чтобы быть полностью эффективными и в будущем, нам необходима военная трансформация НАТО", - сказал офицер.

Бауэр отметил, что вопрос помощи Украине выходит за рамки военного планирования, и западному обществу необходимо "изменить свое мышление", чтобы противостоять России.

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