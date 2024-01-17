Президент Аргентины одобрил выпуск провинциями собственных валют
Правительство Аргентины не будет препятствовать выпуску собственной квазивалюты региональными властями страны, заявил президент страны Хавьер Милей, сообщает информ-портал Infobae, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.
Милей приветствовал "конкуренцию" провинциальных валют. По его словам, доверие, вызванное этими квазивалютами, будет признаком эффективности работы правительства. Однако предупредил, что в случае неудачи провинциям не стоит рассчитывать на спасение со стороны национального правительства.
Речь идет о проекте губернатора аргентинской провинции Ла-Риоха по созданию собственной валюты, поскольку в отсутствии средств от национального правительства Аргентины, в регионе нечем выплачивать зарплату государственным служащим.
"Подумать только, во время предвыборной кампании ко мне относились как к сумасшедшему за то, что я предлагал схему, в которой существовала свободная валютная конкуренция, а теперь продвигают ее...!!!", - написал глава государства в соцсети X. Милей.
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