Президент Аргентины одобрил выпуск провинциями собственных валют

Правительство Аргентины не будет препятствовать выпуску собственной квазивалюты региональными властями страны, заявил президент страны Хавьер Милей, сообщает информ-портал Infobae, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

Милей приветствовал "конкуренцию" провинциальных валют. По его словам, доверие, вызванное этими квазивалютами, будет признаком эффективности работы правительства. Однако предупредил, что в случае неудачи провинциям не стоит рассчитывать на спасение со стороны национального правительства.

Речь идет о проекте губернатора аргентинской провинции Ла-Риоха по созданию собственной валюты, поскольку в отсутствии средств от национального правительства Аргентины, в регионе нечем выплачивать зарплату государственным служащим.

"Подумать только, во время предвыборной кампании ко мне относились как к сумасшедшему за то, что я предлагал схему, в которой существовала свободная валютная конкуренция, а теперь продвигают ее...!!!", - написал глава государства в соцсети X. Милей.

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