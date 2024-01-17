Абдоллахиaн прокомментировал обстрел иракского Эрбиля

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, комментируя удар по объектам в административном центре Иракского Курдистана в Эрбили, отказался считать его нападением на страну. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что удар был нацелен против разведки Израиля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы нанесли удар по базе "Моссада" в Иракском Курдистане, и мы поразили ее высокоточными ракетами. Это не означает, что мы нанесли удар по Ираку", - заявил Абдоллахиан.

По его словам, Иран нанес удар по Израилю, "который по-прежнему остается нашим общим врагом".

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