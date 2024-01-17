Венгрия получила транш из разблокированных Евросоюзом средств

Венгрия получила от Евросоюза еще €140 млн из средств, которые до последнего времени удерживались Брюсселем, продолжающим добиваться от Будапешта соблюдения принципов верховенства права. Как сообщил министр финансов Венгрии Михай Варга, деньги поступили из фонда восстановления после пандемии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что в целом за последние три недели из Брюсселя поступило около €1,37 млрд из средств, причитающихся Венгрии. По его словам, в конце декабря из Фонда восстановления было получено примерно €780 млн, а в январе - €445 млн из бюджета ЕС на 2021-2027 годы. "Сегодня к этому добавились еще €140 млн (53 млрд форинтов) в качестве аванса на безвозмездные гранты в рамках инструмента восстановления и устойчивости", - написал глава Минфина в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

13 декабря ЕС объявил, что перечислит Венгрии из своего фонда сплочения €10,2 млрд, которые пойдут на развитие территорий. В то же время Брюссель продолжает блокировать около €20 млрд, утверждая, что Будапешт пока не выполнил все условия для их получения. Венгрия добивается разморозки этих средств и обвиняет руководство ЕС в том, что оно пытается удерживать их по политическим причинам, поскольку ему не нравится самостоятельная венгерская политика, в том числе подход к конфликту на Украине.

На последнем саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря Венгрия наложила вето на поправки в бюджет сообщества на 2024-2027 годы, предусматривающие выделение Украине €50 млрд. Венгерское правительство заявило, что не поддержит такой шаг, требующий увеличения взносов всех стран ЕС в то время, когда оно само не может получить причитающиеся ему средства из общих фондов.

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