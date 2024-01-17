https://news.day.az/world/1630261.html В Израиле вновь объявили воздушную тревогу
В Израиле вновь объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, вновь сработали в северной части Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в заявлении военных.
Это четвертое сообщение армейской пресс-службы о воздушной тревоге в северной части еврейского государства за последние четыре часа.
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