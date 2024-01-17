В Израиле вновь объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, вновь сработали в северной части Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в заявлении военных.

Это четвертое сообщение армейской пресс-службы о воздушной тревоге в северной части еврейского государства за последние четыре часа.