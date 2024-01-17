Король Великобритании будет госпитализирован
Королю Великобритании Чарльз III проведут медицинскую процедуру на следующей неделе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.
Букингемский дворец объявил, что король Чарльз III решил лечь в больницу для лечения увеличенной простаты, из-за чего его публичные мероприятия отложены. Представители дворца также сообщили, что он временно не будет исполнять королевские обязанности.
Подробная информация о состоянии здоровья короля стала "необычной", пишет издание. Его источники в окружении короля подчеркнули, что Чарльз III хотел поделиться деталями своего диагноза, чтобы побудить других мужчин пройти обследование и проверить свое здоровье в соответствии с рекомендациями врачей.
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