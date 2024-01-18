https://news.day.az/world/1630277.html США угрожают компаниям большими штрафами - за поставки товаров в Россию и Иран
США угрожают компаниям большими штрафами - за поставки товаров в Россию и Иран
Правительство США будет применять строгие меры к компаниям, нарушающим экспортные правила, вводя более жесткие штрафы. Это должно предотвратить поставки товаров в Россию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом заявил помощник министра по экспортному контролю Мэтью Аксельрод.
"Придется ввести некоторые штрафы, которые привлекут всеобщее внимание", - заявил он.
Это должно предотвратить будущие нарушения с участием таких стран, как Китай, Россия и Иран.
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