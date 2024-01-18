США угрожают компаниям большими штрафами

- за поставки товаров в Россию и Иран

Правительство США будет применять строгие меры к компаниям, нарушающим экспортные правила, вводя более жесткие штрафы. Это должно предотвратить поставки товаров в Россию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом заявил помощник министра по экспортному контролю Мэтью Аксельрод.

"Придется ввести некоторые штрафы, которые привлекут всеобщее внимание", - заявил он.

Это должно предотвратить будущие нарушения с участием таких стран, как Китай, Россия и Иран.

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