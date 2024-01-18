Беспилотник атаковал британский корабль

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал корабль под флагом Великобритании в 60 морских милях (111 км) от йеменского порта Аден, в результате чего судно загорелось.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании.

"Удар БПЛА пришелся на левый борт судна", - отмечается в публикации.

Согласно информации UKMTO, сейчас возгорание уже потушили.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!