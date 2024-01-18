https://news.day.az/world/1630278.html Беспилотник атаковал британский корабль
Беспилотник атаковал британский корабль
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал корабль под флагом Великобритании в 60 морских милях (111 км) от йеменского порта Аден, в результате чего судно загорелось.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании.
"Удар БПЛА пришелся на левый борт судна", - отмечается в публикации.
Согласно информации UKMTO, сейчас возгорание уже потушили.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре