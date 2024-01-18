Xуситы сохраняют возможности для нападений после ударов США

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) сохраняет некоторые возможности для продолжения атак после ударов США и Великобритании по их объектам на территории Йемена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Очевидно, они сохранили некоторые [военные] возможности", - сказал он, комментируя удары американцев и их союзников. Райдер отметил, что не будет раскрывать разведданные, но США своими атаками по позициям хуситов в Йемене "достигли того, чего намеревались достичь", ударив по более чем 16 объектам с использованием свыше 150 снарядов. По его словам, США и их союзники продолжат работу по сдерживанию хуситов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

В ночь на 12 января американские и британские вооруженные силы, используя самолеты, корабли и подводные лодки, нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары стали ответом на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали, в частности, места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.

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