В этой стране зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа

На крупнейшей птицеферме Венгрии произошла вспышка птичьего гриппа.

Вспышка потенциально опасного для человека птичьего гриппа (H5N1) зафиксирована на крупной птицеферме в городе Капошвар на юго-западе Венгрии. Об этом говорится в заявлении Национального управления по безопасности пищевых цепочек (NFCSO), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что все 39 тыс. находившихся на предприятии индеек пришлось уничтожить.

"Уничтожение всего поголовья птиц уже завершено. В соответствии с правилами, вокруг предприятия установлена защитная зона радиусом 3 км, а также зона наблюдения радиусом 10 км", - отметили в национальном управлении.

Там подчеркнули, что эпидемиологические мероприятия, направленные на выявление причин заболевания, все еще продолжаются.

В декабре Всемирная организация здравоохранения животных (WOAH) заявила, что в Бельгии произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1.

До этого у индюков в Израиле был выявлен опасный штамм птичьего гриппа H5N1.

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