Пакистан нанес удары по Ирану

Пакистан утром провел контртеррористическую операцию Marg Bar Sarmachar, в рамках которой были нанесены удары "по укрытиям террористов", расположенным в иранской провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщает пресс-служба МИД Пакистана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Этим утром Пакистан предпринял серию высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан, - говорится в пресс-релизе. - В рамках операции под кодовым названием Marg Bar Sarmachar, проведенной на основании имеющихся разведданных, было ликвидировано несколько террористов".

Согласно пресс-службе МИД Пакистана, на протяжении последних нескольких лет контактов с Тегераном Исламабад выражал "серьезную озабоченность по поводу укрытий на неуправляемых территориях ИРИ, которыми пользуются террористы пакистанского происхождения, называющие себя "сармачарами" (белуджскими националистами - прим. ТАСС)". Отмечается, что Пакистан передавал иранской стороне "досье с конкретными доказательствами присутствия и деятельности эти террористов" в обозначенных районах. "Утренние действия были предприняты ввиду получения достоверных сведений о надвигающейся крупномасштабной террористической активности так называемых сармачаров", - говорится далее в сообщении.

"Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран. Единственной целью сегодняшнего действия было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана, которые имеют первостепенное значение и не могут быть поставлены под угрозу", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве страны.

Ранее сообщалось о взрывах, прогремевших в нескольких районах округа Сераван, провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном.

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