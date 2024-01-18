Китай выявил COVID-19 за две недели до официального оповещения ВОЗ

Китайские ученые почти полностью изучили структуру вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, за две недели до того, как Пекин официально оповестил о нем Всемирную организацию здравоохранения. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы минздрава и социальных служб США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, китайские ученые 28 декабря 2019 года передали американской стороне почти полную последовательность структуры SARS-CoV-2. Тогда Пекин назвал вспышку заболевания в Ухане "неизвестной пневмонией", говорится в статье.

Там также указано, что Китай поделился структурой вируса с ВОЗ только 11 января 2020 года. WSJ подчеркивает, что две недели могли сыграть решающую роль в том, чтобы помочь международному медицинскому сообществу понять, как распространяется COVID-19 и начать работу над вакциной.

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