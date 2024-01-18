Глава Туркменистана обсудил с замглавы Еврокомиссии перспективные сферы сотрудничества

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял заместителя председателя Европейской комиссии Маргаритиса Схинаса, они обсудили перспективные направления сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет издание, собеседники обменялись мнениями о перспективах взаимодействия в контексте его ключевых аспектов и имеющегося разнопланового потенциала. В этой связи Бердымухамедов отметил важность предстоящего инвестиционного форума по устойчивому транспорту Европейский союз (ЕС) - Центральная Азия, который пройдет 29-30 января в Брюсселе. По его мнению, транспортно-логистическая система является одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества Туркменистана и ЕС.

Президент заверил, что его страна примет активное участие в работе форума. Он также рассчитывает, что итоги форума позволят трансформировать Транскаспийский транспортный коридор, соединяющий Центральную Азию и Европу, в мультимодальный, современный, стабильный и скоростной маршрут. Глава государства добавил, что ведущие европейские компании представлены во многих отраслях национальной экономики - в нефтегазовом комплексе, сферах электроэнергетики, строительства, связи и коммуникаций.

Схинас, в свою очередь, отметил, что Евросоюз заинтересован в расширении многолетнего продуктивного диалога с Туркменистаном - стратегическим партнером, занимающим сегодня ведущие позиции в регионе Центральной Азии и демонстрирующим высокий миротворческий потенциал.

Замглавы Еврокомиссии с 14 января совершает турне по пяти странам Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан). По его словам, он впервые посетил все страны региона за один раз. Схинас отметил, что на повестке обсуждений с лидерами республик стояли вопросы транспорта, инвестиций, связанности стран.

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