https://news.day.az/world/1630298.html Подробности ударов Пакистана по Ирану
Подробности ударов Пакистана по Ирану
Военно-воздушные силы Пакистана при нанесении ночью ракетных ударов по целям в Иране вошли в воздушное пространство республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом источник в пакистанской разведке сообщил агентству Reuters.
Согласно его утверждению, самолеты ВВС Пакистана вошли в воздушное пространство Ирана и вернулись после нанесения ударов по укрытиям террористов. Сколько самолетов было задействовано в операции, не уточняется.
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