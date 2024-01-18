Подробности ударов Пакистана по Ирану

Военно-воздушные силы Пакистана при нанесении ночью ракетных ударов по целям в Иране вошли в воздушное пространство республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом источник в пакистанской разведке сообщил агентству Reuters.

Согласно его утверждению, самолеты ВВС Пакистана вошли в воздушное пространство Ирана и вернулись после нанесения ударов по укрытиям террористов. Сколько самолетов было задействовано в операции, не уточняется.

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