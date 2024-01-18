В Европе опасаются решения Трампа по членству США в НАТО

Европейские чиновники опасаются победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, поскольку полагают, что он может решить урезать военную помощь Украине или даже выйти из НАТО, выяснил Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

По данным агентства, на саммитах Евросоюза некоторые лидеры боятся даже упоминать о перспективе возвращения Трампа, опасаясь сделать это событие более вероятным. Bloomberg отмечает, что многие союзники США также обеспокоены риторикой Трампа "Америка прежде всего" и угрозами выхода из НАТО, "не говоря уже о его протекционистской торговой политике".

"Европа в ее нынешнем виде находится в большой опасности, и мы определенно считаем часы до следующего этапа российской эскалации", - заявил в интервью агентству министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он отметил, что если США выведут свои войска из Европы, это будет "кошмарным сценарием", поскольку против России она может не выстоять. Вместе с этим Ландсбергис раскритиковал своих европейских союзников, которые ограничивают свою поддержку Украины и отмечают, что это может привести к эскалации войны. Эти аргументы "очень трудно понять", сказал он.

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