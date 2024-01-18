Пакистан заявил об уважении суверенитета Ирана

Пакистан уважает территориальную целостность и суверенитет Ирана, заявил пакистанский МИД после нанесения удара по боевикам на иранской территории, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Ранее утром о пакистанских ударах сообщили ряд СМИ. Согласно их данным, удары нанесли по семи объектам организации "Освободительная армия Белуджистана".

"Сегодня утром Пакистан предпринял серию высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Несколько террористов были убиты.

Исламабад заявил, что несколько лет выражал Тегерану обеспокоенность по поводу убежищ "террористов из Пакистана, которые называют себя сармачарами, на неподконтрольных территориях внутри Ирана", а также предоставлял доказательства. Однако никаких действий предпринято не было, а боевики продолжали "проливать кровь невинных пакистанцев".

"Утренние действия были предприняты в свете достоверных сведений о надвигающейся крупномасштабной террористической деятельности со стороны так называемых сармачаров", - заявили в МИДе. В ведомстве подчеркнули, что Исламабад "всецело уважает суверенитет и территориальную целостность" Ирана, но хочет обеспечить собственную безопасность. Иран Пакистан считает братской страной.

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