Филиппины хотят усилить военные связи с США из-за трений с Китаем
"Альянс с США чрезвычайно силен... Мы хотели бы наращивать наши возможности, чтобы мы могли более эффективно вносить вклад в региональную стабильность", - заявил министр обороны Филиппин.
Он выразил надежду, что стратегия Вашингтона в Юго-Восточной Азии не изменится на фоне предстоящих выборов в США.
По словам министра обороны, обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и право прохода по торговым маршрутам приносит пользу не только США и их союзникам, но и всей мировой экономике.
Как отмечает Bloomberg, заявления прозвучали на фоне растущей напряженности в отношениях Филиппин и Китая, который претендует на большую часть Южно-Китайского моря. Ранее в январе ВМС и ВВС Китая провели совместное патрулирование в этом районе, пока США и Филиппины проводили учения, пишет агентство.
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