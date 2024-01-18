Болгария нашла замену российской нефти

Болгария с начала 2024 года начала импортировать нефть из Казахстана, Ирака и Туниса для замены российского сырья. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные трейдеров и LSEG (London Stock Exchange Group), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на то, что ранее Болгария отказалась присоединяться к эмбарго Евросоюза на поставки нефти из РФ, с начала января 2024 года страна приняла решение ограничить экспорт всех нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. С марта Болгария планирует полностью прекратить весь импорт сырой нефти из России.

Болгария закупает нефть для снабжения своего нефтеперерабатывающего завода в Бургасе, мощность которого составляет 190 тыс. баррелей в сутки (б/с). Производство принадлежит российской компании "Лукойл", которая владеет НПЗ с 1998 года. Инвестиции в модернизацию завода в Бургасе с 1998 года по настоящий момент составили около $3,4 млрд.

По итогам 2023 года Болгария стала четвертым по объему импорта покупателем нефти из России по морю. В среднем страна покупала более 100 тыс. баррелей российского сырья в сутки.

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