Иран потребовал от Пакистана объяснений в связи с ударами по приграничной территории

Тегеран потребовал от Исламабада объяснений в связи с ракетными ударами ВВС Пакистана по целям в Иране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель иранских сил безопасности иранским СМИ.

По его словам, "Иран потребовал от Пакистана немедленных объяснений по поводу ракетных ударов", нанесенных им по приграничному населенному пункту в провинции Систан и Белуджистан.

Ранее МИД Пакистана сообщил, что пакистанские военные провели антитеррористическую операцию, в рамках которой были нанесены удары по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. По данным властей региона, в результате удара Пакистана погибли три женщины и четверо детей, все они являются иностранцами.

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