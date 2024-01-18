Шторм оставил миллион человек без света в одной стране

Прошедший в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул циклон оставил без света 1,1 миллиона объектов недвижимости. Об этом пишет местная газета Folha de São Paulo со ссылкой на данные гражданской обороны штата, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Шторм обрушился на штат вечером 16 января. Он унес жизнь одного человека, 12 пострадали. Столицу штата Порту-Алегри затопило, в городе от сильного ветра падали деревья.

В 18:30 по местному времени (13:30 по бакинскому времени) 17 января сообщалось о разрушениях в 49 городах штата. По последним данным, от шторма в общей сложности пострадали более 13 тысяч человек.

Из-за циклона частично затопило три федеральных автотрассы, а семь дорог оказались полностью заблокированы из-за разрушений.

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