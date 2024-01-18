МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Пакистана

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Пакистана в Тегеране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили иранские СМИ.

По его данным, дипломат был вызван для того, чтобы предоставить разъяснения относительно недавнего удара ВС Пакистана по целям в иранской провинции Систан и Белуджистан.

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