https://news.day.az/world/1630355.html МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Пакистана
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Пакистана
Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Пакистана в Тегеране.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили иранские СМИ.
По его данным, дипломат был вызван для того, чтобы предоставить разъяснения относительно недавнего удара ВС Пакистана по целям в иранской провинции Систан и Белуджистан.
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