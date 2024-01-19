Трамп решил бороться против цифрового доллара

Кандидат в президенты США и бывший глава государства Дональд Трамп выступил против введения в оборот в стране цифрового доллара.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает Bloomberg.

"Как ваш президент, я никогда не допущу создания цифровой валюты центрального банка. Такая валюта даст федеральному правительству - нашему федеральному правительству - абсолютный контроль над вашими деньгами. Они смогут забрать ваши деньги, а вы даже не заметите, что они пропали", - сказал он в Нью-Гэмпшире в рамках предвыборного выступления.

Как отмечает агентство, противники цифрового доллара при его внедрении в экономику опасаются появления у правительства возможности отслеживать покупки и блокировать товары. Сторонники указывают на плюсы в виде ускорения цифровых транзакций и упрощение выявления мошенничества и отмывания денег.

Федеральная резервная система (ФРС) указывала, что изучает вопрос, вводить или не вводить в оборот цифровую валюту центрального банка (central bank digital currency, CBDC). В ФРС отмечали, что она не заменит наличные деньги и послужит расширению платежных возможностей. ФРС "не принимала решения о выпуске CBDC и будет осуществлять выпуск CBDC только в соответствии с разрешающим законом", по одобрению конгресса, сказано на сайте ЦБ в сообщении в апреле 2023 года. В 2022 году Белый дом отмечал, что поощряет исследования ФРС в данной области.

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