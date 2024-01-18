В Аргентине задержали мужчину, угрожавшего расправой президенту

Полиция задержала 48-летнего мужчину, который угрожал расправиться с президентом Аргентины Хавьером Милеем и взорвать государственные учреждения. Об этом сообщил новостной портал Infobae со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, подозреваемый Рафаэль Кастильо сделал пять звонков на телефонный номер службы спасения 911 примерно одинакового содержания. Мужчина пригрозил убить Милея и утверждал, что собирается привести в действие взрывные устройства в зданиях администрации президента и парламента.

Полиция провела обыск в квартире злоумышленника и задержала его. Кастильо подозревается в "запугивании общественности" и должен пройти психиатрическую экспертизу. Она позволит определить степень его вменяемости.

Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря 2023 года. В первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковой терапии в экономике. Либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику, упразднение Центробанка Аргентины для сдерживания инфляции и приватизацию госкомпаний.

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