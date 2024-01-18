В Пакистане предупредили Иран о жестком ответе

Вооруженные силы Пакистана перешли в режим крайне высокой готовности. Об этом заявил представитель службы безопасности страны, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

В ведомстве заявили, что любую агрессию с иранской стороны будут пресекать силой.

В ночь на 18 января Пакистан нанес удары по "антипакистанским группировкам" в области Сераван, на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном. Факт обстрела подтвердили в пакистанском МИД.

Сообщалось, что снаряды попали в семь объектов сепаратистской Освободительной армии Белуджистана. Как рассказал журналистам замгубернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности Алирезу Мархамати, взрывы в регионе прозвучали примерно в 04:30 по местному времени (05:00 по бакинскому времени).

После случившегося министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Пакистана в Тегеране.

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