https://news.day.az/world/1630389.html Израиль обстрелял город Рафах - десятки погибших - ВИДЕО
Израиль обстрелял город Рафах - десятки погибших - ВИДЕО
Израиль обстрелял город Рафах на юге сектора Газа. Снаряды попали в жилой дом. Погибли более 20 человек, большинство из которых - женщины и дети, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Само здание буквально превратилось в развалины. По последним данным, число жертв в секторе Газа почти достигло 25 тысяч человек.
Вместе с тем ЦАХАЛ продолжает штурмовать и обстреливать палестинские территории на западном берегу реки Иордан.
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