Израиль обстрелял город Рафах на юге сектора Газа. Снаряды попали в жилой дом. Погибли более 20 человек, большинство из которых - женщины и дети, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Само здание буквально превратилось в развалины. По последним данным, число жертв в секторе Газа почти достигло 25 тысяч человек.

Вместе с тем ЦАХАЛ продолжает штурмовать и обстреливать палестинские территории на западном берегу реки Иордан.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!