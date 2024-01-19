В Давосе оценили стоимость восстановления Газы

На восстановление уничтоженных израильскими ударами домов в секторе Газа потребуется как минимум $15 млрд. Об этом заявил глава Палестинского инвестиционного фонда Мохаммед Мустафа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщил Reuters.

По его словам, с момента начала израильской военной операции в секторе Газа было повреждены или полностью разрушены около 350 тыс. домов. Из расчета, что 150 тыс. из них придется отстраивать заново по средней стоимости $100 тыс. за каждый, "это $15 млрд на жилье", - сказал он.

"И мы еще не говорим об инфраструктуре, мы не говорим о больницах, которые были повреждены, о коммуникациях", - добавил он.

После операции "Нерушимая сила", которую Израиль провел в 2014 году и которая продлилась около двух месяцев, Катар потратил на помощь Газе более $1 млрд, уточняет Reuters.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!