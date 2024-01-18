https://news.day.az/world/1630392.html ВС Пакистана находятся в состоянии чрезвычайно высокой боеготовности - СМИ
ВС Пакистана находятся в состоянии чрезвычайно высокой боеготовности - СМИ
Вооруженные силы Пакистана находятся в состоянии чрезвычайно высокой боеготовности и дадут решительный ответ на любые "авантюры" Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом агентству Reuters сообщил источник в пакистанских силах безопасности.
Ранее МИД Пакистана объявил о проведенной антитеррористической операции, во время которой ВС страны нанесли удары по укрытиям экстремистов в иранской провинции Систан и Белуджистан. По данным властей региона, в результате этой атаки погибли девять человек, в том числе три женщины и четыре ребенка.
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