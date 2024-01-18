Лавров исключил скорое возобновление диалога с США о стратегической стабильности

В настоящее время серьезно говорить о возобновлении стратегического диалога между Россией и США невозможно, заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Говорить об этих перспективах серьезно, как взрослые люди, невозможно в отрыве от общего состояния дел в области международной безопасности, от области той самой стратегической стабильности", - сказал он.

По словам министра, "на сегодня в этой сфере крайне негативная динамика, эта тенденция усугубляется".

"Связано это, прежде всего, с обострением борьбы вокруг тех, без преувеличения, исторических процессов, которые сопровождают сдвиг миропорядка от однополярного мира к полицентричному мироустройству", - подчеркнул Лавров.

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