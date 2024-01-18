Греция хочет стать экспортером энергоресурсов на Балканы и Украину

Греция является нетто-импортером энергоносителей, но, развивая зеленую энергетику, мощности для приема сжиженного природного газа (СПГ) и строя газопроводы и соединительные линии электропередачи, рассчитывает стать экспортером энергоресурсов в другие европейские страны, на Балканы и Украину. Об этом заявил греческий премьер Кириакос Мицотакис, выступая на заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время мы являемся нетто-импортером энергоносителей, - отметил Мицотакис. - Но вот несколько фактов для понимания: когда Греция четыре года назад решила отказаться от угля в энергетике, мы решили использовать природный газ в качестве переходного топлива. У нас нет атомной энергетики, поэтому, как видите, это был единственный очевидный выбор. В 2022 году мы потратили €7 млрд на импорт природного газа, а обычно необходимая сумма составляет €1 млрд. Я говорю вам это для того, чтобы вы поняли ситуацию".

"Мы также сказали, что хотим стать поставщиком энергии, по крайней мере для балканских стран, посредством надежных соединений электрических систем, трубопроводов, установок по хранению и сжижению природного газа, - продолжил премьер. - Наше географическое положение дает нам такую возможность. Мы также, вероятно, сможем экспортировать природный газ до Украины, потому что если посмотреть на необходимое расстояние, то это не так уж и далеко".

По словам главы правительства, Греция в краткосрочной и среднесрочной перспективе хочет стать экспортером зеленой энергии, воспользовавшись теми преимуществами, которые у нее есть, особенно в плане ветроэнергетики. "Если вы посмотрите на карту Средиземноморья, то увидите, что именно в Греции наблюдаются постоянные ветра. Таким образом, мы могли бы воспользоваться преимуществами энергии ветра, но для этого нам нужно будет обеспечить необходимые взаимосвязи [между энергетическими системами соседних стран]", - подчеркнул премьер.

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