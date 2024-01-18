Пакистан выразил Ирану протест за нарушение воздушных границ

Пакистан выразил протест Ирану за "неспровоцированное нарушение" воздушных границ страны в ночь на 17 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом министр информации республики Муртазa Соланги сообщил государственному Radio Pakistan.

Он указал, что власти проводят расследование в отношении иранского "незаконного шага". Министр добавил, что Пакистан примет соответствующие меры с учетом международного законодательства, касающегося суверенитета государства.

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