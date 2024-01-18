Президент Израиля заявил, что альтернативы войне нет

Израиль небезразличен к страданиям палестинцев, проживающих в секторе Газа, однако силовому сценарию устранения радикального палестинского движения ХАМАС альтернативы нет. Такое мнение выразил президент еврейского государств Ицхак Герцог, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны понимать: если у нас есть право на самооборону, это неотъемлемое право пойти [в сектор Газа], поймать террористов, зачистить дома и вернуть назад заложников. Вот что мы пытаемся делать. Я не уклоняюсь от гуманитарной трагедии в Газе. И знаете что? Мы переживаем. Нам больно, что наши соседи так сильно страдают, но как иначе мы можем защитить себя, если наш враг решил окопаться в инфраструктуре террора невероятного размера и масштаба? Это очень сложная битва", - сказал он.

По словам президента, израильские военные сталкиваются с вооруженными отрядами палестинских радикалов повсеместно в гражданской застройке: "в магазинах, в гостиных, в спальнях, в школах". "Давайте согласимся: если мир хочет поддерживать достойным образом миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, он должен сражаться с террором и поддерживать борьбу с террором", - уверен Герцог.

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