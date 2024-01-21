США требуют от Израиля восстановить связь в Газе

Соединенные Штаты требуют от Израиля восстановить доступ к связи, в том числе к интернету, в секторе Газа на фоне массовых отключений света, которые продолжаются рекордные шесть дней. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, представители администрации США "взаимодействуют с правительством Израиля по вопросу отсутствия света и призывают его вернуть связь в секторе". По оценкам издания, в Белом доме опасаются, что из-за блэкаута будет трудно получать данные о военной обстановке в палестинском анклаве.

В администрации США не уточнили, какие именно шаги предпринимаются для оказания давления на Израиль по данному вопросу. По словам представителя Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, власти Израиля заверили Белый дом, что они "отключают электричество по оперативным причинам и лишь на короткое время", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как заявил газете Альп Токер, глава британской неправительственной организации NetBlocks, специализирующейся на кибербезопасности, нынешний блэкаут стал самым длительным в Палестине с 2018 года, когда его компания начала вести мониторинг региональной ситуации в интернет-сфере. Politico напомнила, что отключения участились после атак палестинского движения ХАМАС на Израиль.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября прошлого года. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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