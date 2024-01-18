В Венгрии предположили, что Швеция на самом деле не стремится в НАТО

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его однофамилец Балаж Орбан заявил, что Швеция не сделала ничего, чтобы повысить уверенность в готовности для вступления в НАТО. Как передает Day.Az, его слова приводит Reuters.

В этой связи он предположил, что присоединение к альянсу не входит в приоритеты Стокгольма.

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