Израиль снова атаковал объекты "Хезболла"

Израильские военные нанесли новые удары по объектам вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла" в Ливане и зафиксировали очередной обстрел приграничных районов на севере страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад было зафиксировано два запуска из Ливана в направлении района Араб-эль-Арамше на севере Израиля. Оба снаряда упали на открытой местности", - говорится в сообщении.

"Ранее сегодня (в четверг - прим.) истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболла" в районе Адайсы на юге Ливана. Армия обороны Израиля также нанесла удары по районам Кафр-Киллы и Марджаюна на юге Ливана", - добавила пресс-служба.

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