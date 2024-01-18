Премьер Ирака потребовал немедленно вывести из страны силы США

Международная коалиция, возглавляемая США, должна покинуть Ирак ради поддержания стабильности и безопасности республики. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Мухаммед ас-Судани на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

"Мы хотим немедленно начать процесс свертывания сил коалиции в Ираке, так как их вывод необходим для поддержания безопасности и стабильности в стране, а также для сохранения конструктивных отношений со странами - членами коалиции", - подчеркнул он.

Ас-Судани указал, что силы альянса сделали большой вклад в победу над террористами ИГИЛ (организация запрещена в России) и что в Ираке ценят помощь этих союзников. Но, по его словам, эта террористическая организация больше не опасна для Ирака, поэтому пребывание вооруженных сил коалиции в стране лишено оснований.

Также премьер-министр подчеркнул, что другим фактором в пользу ускорения вывода войск коалиции стали атаки на штабы сил безопасности Ирака. Ас-Судани добавил, что в самом альянсе очень серьезно относятся к этому вопросу.

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